Monika Piątkowska w czasie debaty kandydatów na prezydenta Krakowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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W debacie TVN24 i TVN24+ wzięło w środę udział siedmioro kandydatów i kandydatek na prezydenta Krakowa. To Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL) i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska). W debacie miał wziąć udział również Jan Hoffman, inicjator referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego, ale tego samego dnia zrezygnował z kandydowania i poparł Łukasza Gibałę.

Debata została podzielona na cztery części. Trzy pierwsze z nich to: polityka bezpieczeństwa, polityka społeczna, standardy polityki. Ostatnia to pytania uczestników.

Wulgarny wpis radnej KO. Pytanie kandydata PiS

W części z pytaniami dotyczącymi standardów polityki kandydat PiS, radny Michał Drewnicki, spytał senator Monikę Piątkowską o wpis jednej z krakowskich radnych Koalicji Obywatelskiej, Alicji Szczepańskiej. Lokalna polityczka zareagowała w środę na informację o rezygnacji Jana Hoffmana z wyborów słowami: "gó*no zawsze będzie gó*nem [pisownia oryginalna - red.], bez względu na barwy polityczne lub ich brak". Wpis polubiły też inne radne KO.

- Dużo pani senator Monika Piątkowska mówi o wartościach. Czy dzisiaj jest w stanie przeprosić za te słowa swojej koleżanki partyjnej? - spytał radny Drewnicki.

Monika Piątkowska swoją wypowiedź zaczęła od tego, że bardzo rzadko, a nawet "w ogóle" nie zgadza się z Prawem i Sprawiedliwością, ale zgadza się w tej sprawie z radnym Drewnickim.

Michał Drewnicki i Monika Piątkowska na debacie TVN24 i TVN24+ Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Piątkowska: odcinam się

- To był bardzo niestosowny wpis, bardzo mi się ten wpis nie podoba. Rozumiem, że wynikał on z emocji pani radnej, ale bardzo proszę panią radną i wszystkich moich kolegów i moje koleżanki. Powiedziałam państwu i dotrzymuję słowa, że ta kampania będzie pozbawiona jakichkolwiek ataków i hejtu, przynajmniej z mojej strony - stwierdziła senator.

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Monika Piątkowska zwróciła uwagę, że sama była obiektem obraźliwych filmików. - Uważam, że nie w ten sposób powinno się debatować. Nie w ten sposób powinno się prowadzić kampanię. I wyborczą, prezydencką, i referendalną. To było bardzo nieprzyzwoite. Ten wpis bardzo mi się, panie radny, nie podoba i odcinam się od niego - powiedziała kandydatka KO i PSL.