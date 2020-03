Podwójne bliźniaki "delikatnych twardzieli"

We wrocławskim ogrodzie zoologicznym mieszkają trzy dorosłe jeżozwierze indyjskie. Ośmioletnia Heidi, pięcioletnia Ignasia i głowa rodziny 10-letni Mniejszy. - Czują się tu bardzo dobrze i właściwie każdego roku rodzą się młode. Tegoroczne maluchy to podwójne bliźniaki - opisuje Joanna Kij z wrocławskiego zoo. Pierwsze młode przyszły na świat 3 marca, kolejne dwa - pięć dni później. Jednak zoo o ich przyjściu na świat informuje dopiero teraz.

"Sympatyczne, ale do czasu"

Na nagraniu opublikowanym przez zoo widać stadko małych kolczastych jeżozwierzy, które wydają się doskonale czuć się w swoim towarzystwie. Drepczą jeden za drugim i nie rozstają się na chwilę. Kolce - które u ich rodziców wyglądają imponująco - u maluchów nie robią jeszcze takiego wrażenia. W przyszłości będą ich tajną bronią. Jak mówi Kij ostre kolce stanowią skuteczny system obronny jeżozwierzy. A przed nim respekt czują nawet największe drapieżniki. - W chwili niebezpieczeństwa broń zostaje użyta – jeżozwierz odwraca się tyłem, stawia kolce do góry, grzechocze nimi, odstraszając napastnika i kiedy to nie skutkuje, atakuje tyłem lub bokiem ciała. Atak, jeśli jest skuteczny, to jest bardzo bolesny dla ofiary - relacjonuje przedstawicielka Zoo Wrocław. I dodaje, że przez niektórych jeżozwierze nazywane są "delikatnymi twardzielami". - Pozornie są delikatne i miłe w dotyku. Mają sympatyczne pyszczki, ale do czasu - podkreśla Kij.