Łabędź przebił okno i wpadł do sypialni

Do zdarzenia, jak przekazał pan Zbigniew, doszło 16 marca przed południem. - Byliśmy z żoną na szczepieniu, a gdy wróciliśmy, czekali na nas sąsiedzi. Powiedzieli, że słyszeli ogromny huk dobiegający z naszego domu. Żona pierwsza weszła do sypialni i zobaczyła leżącego łabędzia. Podszedłem do niego, już nie żył. Musiał lecieć z dużą prędkością, mamy dwuwarstwowe szyby. Miał małe szanse na przeżycie - opowiadał mieszkaniec Zgorzelca pan Zbigniew.

"Łóżko jakby posiekane szpilkami"

- Byłem zdezorientowany, gdy zobaczyłem martwego ptaka, nie wiedziałem, co robić. Poinformowałem o tym zdarzeniu starostwo i urząd miasta, ale nie uzyskałem żadnej pomocy. Później zadzwoniłem do punktu weterynaryjnego. Przyjechały dwie lekarki, zdezynfekowały całą powierzchnię, spakowały łabędzia do worka i wywiozły go. Mają go przebadać, bo to nie jest normalne, że ptak tak zboczył z kursu - dodał.