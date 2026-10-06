Wrocław Spadła z wózka inwalidzkiego, zginęła na miejscu Svitlana Kucherenko |

Mec. Katarzyna Łodygowska: osoby z niepełnosprawnościami wymagają szczególnej opieki państwa Źródło zdj. gł.: sxc.hu

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Do tragedii doszło w poniedziałek, około 7.50 na ulicy Mickiewicza w Żarowie na Dolnym Śląsku.

- Kobieta z niepełnosprawnością przemieszczała się na wózku inwalidzkim, który prowadziła jej opiekunka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wózek zahaczył kołem o jakąś nierówność. Kobieta wypadła i uderzyła głową o podłoże - przekazała asp. Magdalena Ząbek, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Mimo udzielonej pomocy i prowadzonej reanimacji, życia 80-letniej kobiety nie udało się uratować.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni prowadzone przez prokuraturę śledztwo.