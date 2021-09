Autem wjechała do sklepu, bo pomyliła biegi. Dwie osoby w szpitalu

Auto wjechało do sklepu 11.09. | Dwie kobiety trafiły do szpitala po tym, jak 52-latka - próbując odjechać sprzed sklepu - pomyliła biegi i z impetem wjechała przez witrynę do jego wnętrza. Do zdarzenia doszło, kiedy w drzwiach stała inna klientka. Odniosła obrażenia, podobnie jak kierująca bmw. TVN24 Łódź