Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu poinformowało w piątek o wypadku na skrzyżowaniu ulic Bardzkiej i Armii Krajowej we Wrocławiu. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały poszkodowane.
"Ruch samochodowy utrzymany we wszystkich kierunkach, sygnalizacja pracuje w standardowym trybie" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Torowisko zablokowane
Wypadek całkowicie zablokował torowisko, co doprowadziło do wstrzymania ruchu tramwajowego. Linie 16, 18, 21 i 22 skierowano na trasy zastępcze. MPK Wrocław wprowadziło także odcinkowo autobusy "za tramwaj", które kursują do czasu udrożnienia przejazdu.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia