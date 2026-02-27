Wrocław Źródło: Google Earth

Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu poinformowało w piątek o wypadku na skrzyżowaniu ulic Bardzkiej i Armii Krajowej we Wrocławiu. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały poszkodowane.

Wypadek we Wrocławiu Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

"Ruch samochodowy utrzymany we wszystkich kierunkach, sygnalizacja pracuje w standardowym trybie" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Torowisko zablokowane

Wypadek całkowicie zablokował torowisko, co doprowadziło do wstrzymania ruchu tramwajowego. Linie 16, 18, 21 i 22 skierowano na trasy zastępcze. MPK Wrocław wprowadziło także odcinkowo autobusy "za tramwaj", które kursują do czasu udrożnienia przejazdu.

Opracowała Svitlana Kucherenko