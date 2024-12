W trakcie World Tourism Film Awards w Walencji, film miasta Wrocław otrzymał nagrodę za najlepszy na świecie spot w kategorii "Promocja Miasta".

Na początku roku Wrocławska Organizacja Turystyczna wspólnie z Urzędem Miejskim Wrocławia zgłosiła spot promocyjny miasta do międzynarodowego stowarzyszenia festiwali filmów turystycznych. W 11 festiwalach na świecie wzięło udział łącznie ponad cztery tysiące filmów – w różnych kategoriach. Wrocław zdobył najwięcej punktów, wygrywając w kategorii "Promocja Miasta" (World's Best Tourism Film in City Promotion).

Wrocław z wyróżnieniem

- Wrocław podchodzi do promocji w sposób odważny, szukając nowych form komunikacji. Sukces spotu, który stanowił podstawę całej naszej dwuletniej krajowej i zagranicznej kampanii, jest istotnym wkładem w umacnianie marki naszego miasta. Nagrody, które otrzymał spot to zasługa wszystkich zaangażowanych w kampanię: pracowników Wydziału Promocji Miasta i Turystyki, Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, Grupy MagicLine i naszych partnerów, wśród nich Muzeum Narodowego, którego dyrektor inspirował oś narracyjną filmu – mówi Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta. - ale to także motywacja dla nas wszystkich do kreatywności w wyborze kanałów dotarcia z zaproszeniem do Wrocławia oraz na Dolny Śląsk, silnie doświadczony tegoroczną powodzią.

Wrocław z nagrodą za najlepszy na świecie spot promujący miasto w 2024 roku materiał prasowy

Nagroda w Walencji to rezultat sukcesów spotu promocyjnego miasta na międzynarodowych festiwalach w 2024 roku. Wrocław Miasto Przygody otrzymał Srebrnego Delfina w Cannes, nagrodę w Los Angeles, a także w Tortosa, Zagrzebiu, Belgradzie, Lousa oraz w Warszawie.

"Wrocławski spot promocyjny został doceniony"

- Być wśród najlepszych to już wspaniale, ale być najlepszym – to przechodzi najśmielsze oczekiwania – komentuje Alfred Wagner z Wrocławskiej Organizacji Turystycznej. - Każdy festiwal to inne, niezależne jury. Wrocławski spot promocyjny został doceniony przez tak wiele gremiów i ostatecznie zwyciężył w całym rankingu, uzyskując tytuł najlepszego na świecie materiału promującego miasto! Czy można wyobrazić sobie lepszą reklamę turystyczną Wrocławia? – dodaje.

Nagroda za film promujący Wrocław reżysera Michała Zielińskiego materiał prasowy

Powstały w 1989 roku Międzynarodowy Komitet Festiwali Filmów Turystycznych (CIFFT) zrzesza międzynarodowe festiwale filmów korporacyjnych i turystycznych w ramach najbardziej prestiżowej inicjatywy przyznawania nagród i wyróżnień za reklamy turystyczne, materiały promocyjne i filmy w mediach społecznościowych — CIFFT Circuit.

Autorka/Autor:SK

Źródło: tvn24.pl