Wrocław Wrócili z wakacji. Przed samolotem czekała już policja Piotr Krysztofiak |

Do zatrzymania pary doszło na lotnisku we Wrocławiu Źródło wideo: KPP w Jaworze Źródło zdj. gł.: KPP w Jaworze

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16 listopada do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze zgłosiła się para - 49-letni mężczyzna i jego 25-letnia partnerka, którzy zostali brutalnie pobici w nocy z 31 na 1 listopada. Zaatakować ich miały trzy osoby, które znali - dwóch mężczyzn i kobieta, którzy byli pod wpływem alkoholu. Pokrzywdzeni nie zgłosili sprawy od razu, bo obawiali się o swoje bezpieczeństwo, a obrażenia były poważne.

Pierwszy zatrzymany

Jak informuje komisarz Ewa Kluczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, funkcjonariusze ustalili i zatrzymali pierwszego z podejrzanych - 24-letniego mężczyznę. Usłyszał dwa zarzuty pobicia 49-latka, którego miał zaatakować wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Drugi dotyczy pobicia 25-letniej kobiety. - Podejrzany przyznał się jedynie do pobicia mężczyzny. W swoich wyjaśnieniach przyznał, że doszło do nieporozumienia, jednak podkreślał, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli nietrzeźwi. Zasłaniał się również niepamięcią. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji - przekazuje policjantka.

Para została zatrzymana na lotniku we Wrocławiu Źródło zdjęcia: KPP w Jaworze

Wrócili z wakacji. Zostali zatrzymani na lotnisku

Policjanci ustalili też, że dwie pozostałe osoby, które miały brać udział w pobiciu, czyli 26-latek i jego o trzy lata starsza partnerka. Oboje przebywali za granicą na wakacjach. "Funkcjonariusze zdobyli informację, że para wróci do kraju samolotem rejsowym, który w piątek 20 listopada miał wylądować na wrocławskim lotnisku. Policjanci tuż po przylocie zatrzymali oboje podejrzanych" - przekazała wrocławska policja. 26-letni mężczyzna usłyszał dwa zarzuty pobicia, z kolei 29-letnia kobieta usłyszała zarzut pobicia 25-latki. Wszyscy troje usłyszeli również zarzuty związane z popełnieniem przestępstw w warunkach chuligańskich. Oznacza to, że działali publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

Całej trójce grozi do 5 lat pozbawienia wolności.