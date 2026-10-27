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Wrocław

Włamywał się do kwiatomatów i kradł bukiety. Szuka go policja

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Rozbijał szyby i kradł bukiety z kwiatomatów we Wrocławiu
Rozbijał szyby i kradł bukiety z kwiatomatów we Wrocławiu. Szuka go policja
Źródło wideo: KMP Wrocław
Źródło zdj. gł.: KMP Wrocław
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Wrocławska policja opublikowała wizerunek mężczyzny, który miał włamywać się do kwiatomatów i kraść bukiety. Na udostępnionym nagraniu widać, jak mężczyzna rozbija szybę jednego z nich, kradnie kwiaty i ucieka.

Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto poszukują mężczyzny podejrzewanego o kradzieże z włamaniem do kwiatomatów na terenie Wrocławia.

Śledczy ustalili, że do kradzieży dochodziło przy ulicy Tęczowej, Grabiszyńskiej, Powstańców Śląskich oraz Swobodnej. Dotychczasowe ustalenia policjantów wskazują, że za poszczególne włamania może odpowiadać ten sam sprawca. 

"Mężczyzna rozbija szyby i uszkadza kwiatomaty, aby dostać się do ich wnętrza i ukraść bukiet kwiatów" - informuje wrocławska policja.

Rozbijał szyby i kradł bukiety z kwiatomatów we Wrocławiu
Rozbijał szyby i kradł bukiety z kwiatomatów we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: KMP Wrocław

Policja prosi o pomoc

Mimo przeprowadzonych czynności nie udało się do tej pory zatrzymać podejrzewanego. Policja prosi osoby, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w sprawie, o kontakt z prowadzącym postepowanie pod numerem telefonu 601 701 056 lub z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto pod numerami telefonów: 47 87 150 00, 47 87 150 02

Policja poszukuje złodzieja bukietów z kwiatomatów
Policja poszukuje złodzieja bukietów z kwiatomatów
Źródło zdjęcia: KMP Wrocław
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WrocławPolicja
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