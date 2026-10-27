Wrocław Włamywał się do kwiatomatów i kradł bukiety. Szuka go policja Oprac. Svitlana Kucherenko |

Rozbijał szyby i kradł bukiety z kwiatomatów we Wrocławiu. Szuka go policja Źródło wideo: KMP Wrocław Źródło zdj. gł.: KMP Wrocław

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Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto poszukują mężczyzny podejrzewanego o kradzieże z włamaniem do kwiatomatów na terenie Wrocławia.

Śledczy ustalili, że do kradzieży dochodziło przy ulicy Tęczowej, Grabiszyńskiej, Powstańców Śląskich oraz Swobodnej. Dotychczasowe ustalenia policjantów wskazują, że za poszczególne włamania może odpowiadać ten sam sprawca.

"Mężczyzna rozbija szyby i uszkadza kwiatomaty, aby dostać się do ich wnętrza i ukraść bukiet kwiatów" - informuje wrocławska policja.

Rozbijał szyby i kradł bukiety z kwiatomatów we Wrocławiu Źródło zdjęcia: KMP Wrocław

Policja prosi o pomoc

Mimo przeprowadzonych czynności nie udało się do tej pory zatrzymać podejrzewanego. Policja prosi osoby, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają informacje mogące pomóc w sprawie, o kontakt z prowadzącym postepowanie pod numerem telefonu 601 701 056 lub z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto pod numerami telefonów: 47 87 150 00, 47 87 150 02

Policja poszukuje złodzieja bukietów z kwiatomatów Źródło zdjęcia: KMP Wrocław