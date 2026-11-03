Wrocław Pierwszy dzioborożec białogardły przyszedł na świat w polskim zoo Oprac. Svitlana Kucherenko |

Foka Dawid wśród jesiennych liści Źródło wideo: ZOO Borysew/Facebook Źródło zdj. gł.: Zoo Wrocław

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W pawilonie dzioborożców we wrocławskim zoo przyszedł na świat młody dzioborożec białogardły. To pierwszy w historii polskich ogrodów zoologicznych udany lęg tego zagrożonego gatunku w Europie.

Dzioborożce białogardłe są obecne we wrocławskim zoo od 1986 roku. Przez lata pracownicy ogrodu podejmowali próby rozmnożenia tych ptaków, jednak bez powodzenia. Samica Kora mieszka we Wrocławiu od 2011 roku. Wcześniej łączono ją z trzema samcami, ale żadna z tych prób nie zakończyła się lęgiem.

We Wrocławiu wykluł się dzioborożec białogardły Źródło zdjęcia: Zoo we Wrocławiu

Pierwszy taki lęg w Polsce

Przełom nastąpił po sprowadzeniu nowego samca z Austrii. Ptaki przez pierwsze miesiące obserwowały się przez siatkę, a po połączeniu szybko przystąpiły do lęgów.

W lipcu samica weszła do skrzynki lęgowej i zamurowała się od środka. Dzioborożce wykorzystują do tego między innymi resztki owoców i glinę. Pozostawiają jedynie niewielką szczelinę, przez którą samiec dostarcza samicy pokarm. Młode wykluło się na początku sierpnia i przez trzy miesiące pozostawało w budce razem z matką. Po tym czasie opuściło dziuplę. Od dwóch tygodni przebywa już w wolierze razem z rodzicami.

Młody dzioborożec we wrocławskim zoo Źródło zdjęcia: Zoo Wrocław

Dzioborożec białogardły w naturze występuje w nizinnych lasach deszczowych południowej Tajlandii, Półwyspu Malajskiego, Sumatry i Borneo. Od 2018 roku Czerwona Księga IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody) uznaje go za gatunek zagrożony wyginięciem, głównie z powodu wycinki lasów.