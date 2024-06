Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko kobiecie i dwóch mężczyznach o działalność w grupie przestępczej, w której nakłaniali do prostytucji i czerpali z niej korzyści majątkowe. Oskarżeni usłyszeli również zarzuty przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

W poniedziałek, 17 czerwca rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Anna Placzek poinformowała, że do Sądu Okręgowego we Wrocławiu skierowany został akt oskarżenia przeciwko trzem osobom podejrzanym o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, którą tworzyli w latach 2018-2022 we Wrocławiu, Wołowie i innych miejscowościach. Jedna z osób usłyszała także zarzut nielegalnego posiadania amunicji.