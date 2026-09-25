Trwają poszukiwania 12-latka. Chłopiec odjechał samochodem
Wrocławscy policjanci prowadzą pilne poszukiwania 12-letniego Łukasza Nowaka z Siechnic.
"Nastolatek odjechał samochodem osobowym marki Volkswagen Golf kolor czarny o numerze rejestracyjnym DWR 1432T, który został zarejestrowany przez kamery monitoringu o godz. 8:27 przy skrzyżowaniu ulic Karkonoska i Zwycięska jadąc od centrum" - informuje policja.
Policjanci proszą o pilny kontakt wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w odnalezieniu chłopca. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pod numerem telefonu 796 124 001.
Źródło: tvn24.pl