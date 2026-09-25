Wrocław Trwają poszukiwania 12-latka. Chłopiec odjechał samochodem Oprac. Svitlana Kucherenko |

Na czym polega procedura Child Alert? Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Policja Wrocław

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Wrocławscy policjanci prowadzą pilne poszukiwania 12-letniego Łukasza Nowaka z Siechnic.

"Nastolatek odjechał samochodem osobowym marki Volkswagen Golf kolor czarny o numerze rejestracyjnym DWR 1432T, który został zarejestrowany przez kamery monitoringu o godz. 8:27 przy skrzyżowaniu ulic Karkonoska i Zwycięska jadąc od centrum" - informuje policja.

Monitoring zarejestrował jego samochód we Wrocławiu Źródło zdjęcia: Policja Wrocław

Policjanci proszą o pilny kontakt wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w odnalezieniu chłopca. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pod numerem telefonu 796 124 001.