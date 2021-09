Student z Wrocławia drukuje protezy dla psich inwalidów

Technologia druku 3D w służbie zwierzętom. Student medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wykorzystuje nowoczesne drukarki w produkcji protez dla okaleczonych psów. Pierwsi pacjenci to trzyletnia Sonia, która potrącona przez samochód, straciła część tylnej łapy i ośmioletni Leto, któremu pociąg przejechał przednią łapę.

- Interesuję się ortopedią weterynaryjną i już od dawna myślałem o tym, by druk 3D wykorzystać do leczenia zwierząt z częściową amputacją kończyn. To dużo tańsza metoda niż na przykład endoproteza. W Polsce to temat świeży, dopiero raczkujący, ale na przkład w Stanach Zjednoczonych to powszechna, alternatywna metoda leczenia okaleczonych zwierząt - powiedział Maciej Szczepański, który jest laureatem pierwszej edycji programu stypendialnego "Magistrant wdrożeniowy", realizowanym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.