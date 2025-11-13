Logo strona główna
Wrocław

Pomyłka w domu pogrzebowym. Rodzina zobaczyła ciało obcego mężczyzny

Trumna (zdjęcie ilustracyjne)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
W jednym z domów pogrzebowych we Wrocławiu podczas pożegnania bliskiego doszło do poważnej pomyłki. W trumnie zamiast ciała zmarłego bliscy zobaczyli obcego mężczyznę ubranego w jego rzeczy. Na miejsce wezwano policję.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do niecodziennej sytuacji doszło w czwartek, 13 listopada, o godzinie 12 w jednym z zakładów pogrzebowych we Wrocławiu. Podczas ceremonii pożegnania rodzina zmarłego odkryła, że w trumnie znajduje się ciało innego mężczyzny ubranego w rzeczy należące do ich bliskiego. Na miejsce wezwano policję, a sprawą zajmuje się prokuratura. Informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

- Tata odszedł w piątek, 7 listopada, na nowotwór i ważył gdzieś około 38 kilogramów. Dzisiaj mieliśmy mieć pożegnanie, kremację, a jutro jest pogrzeb na godzinę 12. Przyjechaliśmy na godzinę 12. Weszliśmy do tej kapliczki, gdzie została wystawiona trumna, a tam okazało się, że nie leży tato, lecz duży wysoki mężczyzna ubrany w ubrania naszego taty - informuje tvn24.pl Patrycja Kulik, córka zmarłego.

Rodzina natychmiast zgłosiła uwagę pracownicy zakładu pogrzebowego, która początkowo stwierdziła, że to niemożliwe. Po kilku minutach na miejsce wezwano policję.

Zamiana ciał w zakładzie pogrzebowym 

- Tato został nam wystawiony po około 40 minutach, bo na szczęście nie został pochowany w innym grobie. Nie wiem, kogo byśmy żegnali. Teraz Bogu dziękuję, że myśmy chcieli zidentyfikować ciało wcześniej, że poprosiliśmy o otwarcie tej trumny. Jesteśmy w szoku, jak można było pomylić ciała  - mówi kobieta. Jak podkreśliła, sytuacja była dla rodziny ogromnym szokiem i uniemożliwiła spokojne pożegnanie.

- Ta pani, która jest na miejscu i ubiera ciała, poszła sprawdzić i okazało się, że tato gdzieś tam jest z tyłu, musiała zdjąć te rzeczy z tego mężczyzny i założyć na tatę. Pani nas przeprosiła. Jesteśmy już w tej chwili po pożegnaniu, ale nie byliśmy emocjonalnie w stanie się skupić na tym, żeby pożegnać tatę - dodaje córka zmarłego.

Sprawą zajmuje się policja i prokuratura

Policja potwierdza interwencję.

- Potwierdzamy, że miała miejsce taka sytuacja i interweniowaliśmy w tym zakładzie pogrzebowym. O sprawie została powiadomiona prokuratura, sporządzona została notatka urzędowa. Strony będą próbowały znaleźć porozumienie. Zakładowi pogrzebowemu zależy na tym, żeby spotkać się z państwem i wyjaśnić tę sytuację, która zaszła omyłkowo, jak tłumaczył się zakład pogrzebowy. W naszej obecności zostało to wyjaśnione i zostały znalezione właściwe zwłoki - przekazała tvn24.pl aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

- Prokuratura dostała informację o takim zdarzeniu, natomiast czynności zgodnie z przypisami prowadzi policja - przekazała nam Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Nasza redakcja próbowała skontaktować się z zakładem pogrzebowym, ale w biurze nie było kompetentnej osoby. Wysłaliśmy do szefostwa firmy pytania. Czekamy na odpowiedzi.

pc

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: tvn24.pl, Kontakt 24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

WrocławZasiłek pogrzebowy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica