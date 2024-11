Bus wpadł do fosy w centrum miasta. Świadek pomógł kierowcy

W centrum Wrocławia bus dostawczy wpadł do fosy. 39-letniemu kierowcy z pojazdu pomógł wydostać się świadek wypadku. Pracownik firmy kurierskiej trafił do szpitala.

Około godziny 14.30 w czwartek bus dostawczy wpadł do fosy przy ul. Podwale w centrum Wrocławia.

- W chwili dojazdu naszych zastępów kierowca znajdował się na zewnątrz (pojazdu - red.). Od razu został przejęty przez zespół ratownictwa medycznego - powiedział TVN24 kapitan Damian Górka, oficer prasowy wrocławskiej straży pożarnej. Kierowca trafił do szpitala. Nie wiadomo na razie, jaki jest jego stan, był jednak przytomny i streścił służbom przebieg zdarzenia.

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

Bus wpadł do fosy we Wrocławiu | TVN24

- Czekamy na grupę ratownictwa wodno-nurkowego, która pomoże nam sprawdzić, jak wygląda ten pojazd od spodu, czy da się go wyciągnąć przy użyciu sprzętu tej grupy. Jedzie też do nas dźwig (...), który też będzie próbował wyciągnąć to auto z fosy - poinformował Górka.