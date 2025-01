Po meczu bili się, kopali, rzucali przedmiotami. 37 osób stanie przed sądem

Do pięciu lat więzienia grozi uczestnikom bójki, do której doszło podczas meczu piłki nożnej klubów Barycz Sułów i Polonia Stal Świdnica w kwietniu 2022 r. Prokuratura właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 37 osobom.

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło 16 kwietnia 2022 r. na boisku piłkarskim w Sułowie (woj. dolnośląskie). Tamtejsza Barycz Sułów grała wówczas z Polonią Stal Świdnica. Podczas meczu doszło do starć pseudokibiców obu drużyn. Prokuratura Rejonowa w Miliczu oskarżyła 37 osób o udział w bójce. - W trakcie bójki oskarżeniu bili się i kopali oraz rzucali różnymi przedmiotami, narażając tym samym uczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania uszczerbku na zdrowiu. Brali też udział w zbiegowisku i zniszczyli mienie na kwotę ponad 20 tysięcy złotych – przekazała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek. Podczas śledztwa w tej sprawie jedynie trzech podejrzanych przyznało się od zarzutów. Pseudokibicom grozi do pięciu lat więzienia.