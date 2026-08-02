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Wrocław

Nożownik zaatakował kobietę we Wrocławiu. 18-latek został doprowadzony do prokuratury

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Doprowadzenie do prokuratury-usiłowanie zabójstwa 30-latki we Wrocławiu
18-latek podejrzewany o próbę zabójstwa kobiety doprowadzony do prokuratury
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Kacprzak, Daniel Rudnicki/TVN24
Podejrzewany o usiłowanie zabójstwa 18-latek został w poniedziałek doprowadzony do prokuratury we Wrocławiu. Według śledczych w sobotę wieczorem przy ulicy Gagarina zaatakował nożem 30-letnią kobietę. Ranna opuściła dziś szpital.

Do ataku nożownika doszło w sobotę około godziny 21 przy ulicy Gagarina we Wrocławiu. Funkcjonariusze otrzymali kilka zgłoszeń od świadków, którzy zauważyli niepokojącą sytuację.

- Kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako usiłowanie zabójstwa. Napastnik został zatrzymany przez kryminalnych z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna krótko po zdarzeniu - przekazała tvn24.pl podkomisarz Aleksandra Freus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mężczyzna jest obywatelem Ukrainy, pokrzywdzona to 30-letnia Polka. Po zdarzeniu kobieta trafiła do szpitalu.

Doprowadzenie do prokuratury 18-latka podejrzanego o atak na 30-letnią kobietę
Doprowadzenie do prokuratury 18-latka podejrzanego o atak na 30-letnią kobietę
Źródło zdjęcia: Paweł Kacprzak, Daniel Rudnicki/TVN24

Jak przekazał w poniedziałek TVN24 Szpital Wojskowy we Wrocławiu, pacjentka w stanie ogólnym, dobrym miała opuścić szpital i nie wymaga dalszej hospitalizacji.

Zdarzenie jest objęte śledztwem prokuratorskim. Śledczy na razie nie informują, jaki był motyw ataku. Nie wiadomo również, czy pokrzywdzona i podejrzany znali się wcześniej.

Podejrzewany o próbę zabójstwa 18-letni obywatel Ukrainy w poniedziałek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Marcin Kierwiński: zero tolerancji dla przestępców i nienawiści

Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Sprawca zatrzymany. Dobra robota policji. Zero tolerancji dla przestępców i nienawiści" - napisał na platformie X.

Sytuację skomentował również Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu. W przesłanym stanowisku podkreślono, że placówka "z ubolewaniem przyjęła informację o incydencie, który miał miejsce we Wrocławiu".

"Zdecydowanie potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która popełnia przestępstwo, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej" - napisał w komunikacie Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu. 

Jednocześnie konsulat zwraca uwagę, że zdecydowana większość Ukraińców mieszkających w Polsce przestrzega prawa i uczestniczy w życiu społecznym oraz gospodarczym kraju, dlatego "pojedyncze czyny przestępcze nie mogą i nie powinny rzucać cienia na całą społeczność ukraińską".

"Składamy wyrazy współczucia poszkodowanej i życzymy jej jak najszybszego powrotu do zdrowia. Liczymy na wszechstronne, obiektywne i bezstronne dochodzenie w tej sprawie prowadzone przez polskie organy ścigania" - napisano.

Czarnek uderza w rząd

W niedzielę głos na temat wydarzeń z Wrocławia zabrał Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS. We wpisie na portalu X napisał, że "takie sytuacje pokazują, że państwo musi mieć skuteczne narzędzia, aby chronić swoich obywateli". Dodał, że "w Polsce każdy gość musi przestrzegać naszych zasad i szanować nasze prawo", a osoby, które je łamią i zagrażają bezpieczeństwu Polaków, muszą być świadome konsekwencji.

"Tusk i Czarzasty milczą. Nadal trzymają w zamrażarce projekt ustawy, który przedstawiłem w połowie kwietnia. Jej uchwalenie pozwoliłoby na skuteczną deportację osób, które nie przestrzegają prawa. Nie wolno nam bezczynnie czekać na kolejne tragedie. Bezpieczeństwo Polaków musi być priorytetem" - napisał Czarnek.

Rzeczniczka MSWiA: Pan sobie żarty robi?

Jego wpis skomentowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Podkreśliła, że obywatel Ukrainy został zatrzymany od razu po ataku, a cudzoziemcy, którzy łamią prawo "są niezwłocznie deportowani". "Tylko w 2025 r. deportowaliśmy ponad 10 tys. osób, kiedy to za waszych czasów rocznie deportowaliście tylko po 2-3 tys osób. Pan sobie tym wpisem żarty robi? Czyli przez 8 lat rządziliście, a dziś pan twierdzi, że jedynym problemem jest ustawa z kwietnia?" - napisała Gałecka.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Atak nożownika
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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