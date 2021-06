"Może powie: tak". Szukają właściciela pierścionka zaręczynowego

Biżuteria została odnaleziona przez kierowcę autobusu linii A jadącego w kierunku ulicy Racławickiej, o czym MPK poinformowało w poniedziałek w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączono apel o udostępnianie informacji o znalezisku.

- Jeszcze nikt się nie zgłosił, cały czas czekamy na właściciela. Nie chcemy zdradzać zbyt wielu informacji, aby przeprowadzić skuteczną weryfikację, między innymi po tym co jest na samym pudełku, czy też na podstawie monitoringu, biletu, czy dowodu zakupu pierścionka. Sposobów jest sporo - mówi Bartosz Naskręski, rzecznik MPK Wrocław.

Widoczny na zdjęciu, wygrawerowany symbol, może wskazywać, że jest to obrączka Cartiera warta kilka tysięcy złotych. Na szynie pierścionka widnieje też inny grawer - napis LOVE. Nie ma żadnego imienia, czy inicjałów.

Przeróżne zguby

Rzecznik MPK przyznaje, że to tylko jedna z wielu nietypowych rzeczy, jakie kierowcy i motorniczowie znajdują w swoich pojazdach.

Jeśli właściciel w porę przypomni sobie o zgubie, to zwykle jeszcze tego samego dnia, po ówczesnym telefonie na zajezdnię, będzie mógł odebrać swoją własność na pętli. Jeżeli nikt się nie zgłosi, przedmiot na trzy dni trafia do zajezdni, a kolejny tydzień spędza już w Biurze Rzeczy Znalezionym MPK. W przypadku, kiedy prawowity właściciel nie zgłosi się w ciągu tego czasu, zguba trafia do miejskiego Biura Rzeczy Znalezionych.