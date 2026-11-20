Wrocław Kurier kradł paczki. Zatrzymane trzy osoby Oprac. Mateusz Czajka |

Odzyskano przesyłki warte ok. 40 tysięcy złotych Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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Policjanci z wrocławskiej komendy zajmowali się przywłaszczeniami przesyłek kurierskich - chodziło o kwotę ponad 50 tysięcy złotych.

Po zebraniu informacji między innymi o powiązaniach osób związanych ze sprawą policjanci zatrzymali 30-letniego kuriera. Później w ich ręce trafiła 23-latka, której - jak ustalili funkcjonariusze - mężczyzna miał przekazywać przesyłki. Dzięki zatrzymaniu młodej kobiety udało się z kolei ustalić, gdzie znajdują się skradzione przedmioty. Zatrzymano 27-latka, który posiadał przesyłki.

"Podczas przeszukania funkcjonariusze odnaleźli liczne towary pochodzące z przesyłek. Zabezpieczyli między innymi rower górski, dron, dwie karty graficzne, projektory multimedialne, odkurzacze, sprzęt snowboardowy, odzież, obuwie oraz części i akcesoria rowerowe. Łączną wartość odzyskanego mienia oszacowano na około 40 tysięcy złotych" - przekazała w komunikacie Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Całej trójce grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. 30-latek odpowie przed sądem za przywłaszczenie powierzonego mienia, a 23-letnia kobieta oraz 27-latek za paserstwo.