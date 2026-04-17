Kłęby dymu nad Wrocławiem. Zapaliła się sterta papy
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Do zdarzenia doszło w piątek (17 kwietnia) na ulicy Hubskiej we Wrocławiu. Służby zgłoszenie o pożarze otrzymały krótko po godzinie 17.
- Na miejsce zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej. Stwierdzono pożar sterty papy na budowie. Przed przyjazdem straży ewakuowało się dziesięciu pracowników - przekazał w rozmowie z TVN24 dyżurny KW PSP we Wrocławiu.
Jak dodał, nie ma osób poszkodowanych. Pożar jest opanowany i trwa dogaszanie ognia.
Źródło: tvn24.pl, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ milekam