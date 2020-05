Zastępuję matkę osieroconym "słodkim kosmitom"

Pięć małych jeży trafiło pod opiekę Ekostraży z Wrocławia. Osieroconym zwierzętom matkę zastępują teraz wolontariusze. I dbają o to, by maluchy jak najszybciej mogły wrócić na wolność.

Późna wiosna to okres, kiedy do fundacji i stowarzyszeń zajmujących się pomocą zwierzętom trafiają młode jeże pozbawione matek. Powodów ich osierocenia jest wiele. Czasami matka ginie po spotkaniu z drapieżnikiem, czasami podczas prac porządkowych prowadzonych przez ludzi lub po napotkaniu na drodze psa. Wiele z jeży ginie też pod kołami samochodów. I tak też - jak informuje Ekostraż - najprawdopodobniej było w przypadku matki pięciu osieroconych jeżątek, którymi teraz zajmują się wolontariusze. "Pięć takich małych słodkich kosmitów z nami. Zostały znalezione na ogrodzie, bez matki, wyziębione. Matka najpewniej zginęła pod kołami samochodu lub w wyniku innej aktywności ludzi, która niesie śmierć jeżom" - poinformowała Ekostraż we wpisie na Facebooku.