Wrocław

To niewielkie urządzenie może uratować życie. We Wrocławiu rozdają czujki czadu

Czujki dymu
Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki tlenku węgla?
We Wrocławiu rusza akcja rozdawania 700 bezpłatnych czujek tlenku węgla. To niewielkie urządzenie może uratować życie, a kampania ma zwiększyć świadomość mieszkańców i zachęcić do kontroli domowych instalacji grzewczych.

W piątek we Wrocławiu odbył się briefing zapowiadający rozdanie 700 czujek dymu i tlenku węgla mieszkańcom miasta. To element szerzej zakrojonej kampanii informacyjnej, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach.

- Rozdajemy 700 czujek mieszkańcom. Mamy oczywiście świadomość, że to nie zabezpieczy wszystkich naszych, ale chcemy, żeby to zadziałało jak impuls do tego, by każdy z nas zamontował to maleńkie urządzenie, które realnie może uratować nam życie - mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miasta we Wrocławiu. 

Wrocław rozdaje 700 czujek
Wrocław rozdaje 700 czujek
Źródło: TVN24

Jak podkreśla przedstawicielka magistratu, rozdanie czujników ma przede wszystkim pełnić funkcję edukacyjną.

- Chcemy przypomnieć raz jeszcze wszystkim, jak ważne jest to, żeby tego typu urządzenia były w naszym domu. Nie tylko rozdajemy czujki mieszkańcom, ale także kontrolujemy to, co dzieje się przede wszystkim w zasobie komunalnym, czyli sprawdzamy przewody kominowe - to jest nasza "czadowa akcja" i też informujemy o tym mieszkańców - dodaje.

Strażacy: najlepiej montować czujki dwusensorowe

O tym, jak korzystać z czujek i jak je prawidłowo montować, przypomina Państwowa Straż Pożarna.

- Od kilku lat prowadzimy kampanię "Czujka na straży twojego bezpieczeństwa". Na stronie komendy głównej jest wszystko napisane, są bardzo obrazowe grafiki pokazujące, w jaki sposób zamontować taką czujkę, w jakim pomieszczeniu, na jakiej wysokości, ale i gdzie jej nie montować - informuje Tomasz Szwajnos z Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Strażak zaleca zakup czujek dwusensorowych - wykrywających zarówno dym, jak i tlenek węgla. To szczególnie ważne, ponieważ tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania, m.in. wtedy, gdy przewody spalinowe lub wentylacyjne są źle konserwowane.

Czujki dymu
Czujki dymu
Źródło: TVN24

- Kiedy nie są prawidłowo konserwowane przewody wentylacyjne i spalinowe, wtedy powietrze z pomieszczenia jest spalone, następuje zaciąganie spalin z przewodów kominowych i jest to niepełne spalanie, czyli tlenek węgla. On się ważę z hemoglobiną i nas zatruwa. On jest niewidoczny, bez zapachu - dodaje strażak.

Nieprawidłowy montaż może jednak zaburzyć działanie urządzenia. Strażacy podkreślają, że czujek nie wolno montować przy przewodach wentylacyjnych, gdzie dopływ czystego powietrza może zakłócić ich pracę.

Koszt zakupu czujki waha się od kilkudziesięciu do ponad stu złotych.

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Wrocław
