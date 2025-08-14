Brutalny atak na przystanku tramwajowym

Policja zatrzymała sprawcę brutalnej napaści na seniora Źródło: KMP we Wrocławiu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 11 sierpnia, w południe na przystanku tramwajowym przy ul. Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu. Doszło do brutalnego ataku na 70-letniego mężczyznę, który poruszał się przy pomocy laski ortopedycznej.

"Nietrzeźwy 34-latek w sposób agresywny zaatakował pokrzywdzonego. Najpierw krzyczał w jego kierunku, a następnie uderzał go po głowie oraz po całym ciele pięściami, wykorzystując również laskę ortopedyczną należącą do poszkodowanego" - informuje asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Senior trafił do szpitala

Senior odniósł liczne rany głowy oraz całego ciała. 70-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala, a sprawcę zatrzymano i umieszczono w policyjnym areszcie.

34-latek usłyszał zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała oraz narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Zastosowano wobec niego miesiąc aresztu. Agresorowi grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu.