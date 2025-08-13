Znaleźli go przy śmietniku, Franek wrócił do domu

Wrocław (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

"Boa okazał się być Frankiem i wrócił do domu" - poinformowało w środę TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Historia, która zaczęła się od nietypowego zgłoszenia do straży pożarnej, zakończyła się szczęśliwie zarówno dla węża, jak i jego właściciela.

- Właściciele przyjechali do nas i wytłumaczyli, że wąż był pod opieką osoby z rodziny i po prostu podczas ich nieobecności uciekł. Przedstawili dokumenty, wszystko się zgadzało. To 160-centymetrowy samiec, boa tęczowy. Ma na imię Franek - mówi tvn24.pl Aleksandra Cukier ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

Franek wrócił do domu Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Wąż przy śmietniku na Gajowej

Do nietypowej interwencji doszło w poniedziałek, 11 sierpnia o godzinie 11:42 przy ulicy Gajowej 35 we Wrocławiu. Dyżurny straży pożarnej otrzymał zgłoszenie o znalezieniu węża na zapleczu jednego ze sklepów.

- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że wąż rzeczywiście znajduje się przy śmietniku - relacjonował mł. kpt. Piotr Szwiec, zastępca oficera prasowego straży pożarnej we Wrocławiu.

Egzotyczny i niegroźny

Na miejsce przyjechali pracownicy TOZ Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, którzy szybko zidentyfikowali gada jako boa tęczowego - egzotyczny, ale niegroźny gatunek węża. Został przewieziony do schroniska.

Wąż boa tęczowy Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że wąż odpoczywał przy śmietniku i poproszono nas o jego zabezpieczenie, ponieważ zajmujemy się również takimi zwierzętami. Kierowca naszego pogotowia zabezpieczył węża. Na razie skupiliśmy się na jego obserwacji - wygląda dobrze. Przed nim 15-dniowa kwarantanna - mówiła wcześniej Aleksandra Cukier ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

