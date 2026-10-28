Wrocław Atak w pociągu. Konduktor stracił dwa zęby, napastnik zatrzymany Filip Czekała |

Atak na kierownika pociągu w POLREGIO. Policja zatrzymała 49-latka Źródło wideo: POLREGIO Źródło zdj. gł.: POLREGIO

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Cała sytuacja rozegrała się w poniedziałek około godz. 15.00 na stacji Wrocław Główny. Jak ustalili policjanci, po zatrzymaniu pociągu relacji Kędzierzyn Koźle - Wrocław Główny jeden z pasażerów bez powodu zaatakował pracownika kolei, uderzając go kilka razy pięścią w twarz.

Napastnik uwięziony w pociągu

- Reakcja załogi pociągu była natychmiastowa - zablokowano drzwi składu, uniemożliwiając napastnikowi ucieczkę i niezwłocznie powiadomiono policję. Pokrzywdzony utracił dwa zęby, doznał rozcięcia skóry i prawdopodobnie złamania nosa - informuje nadkomisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zaatakował kierownika pociągu, został zatrzymany Źródło zdjęcia: POLREGIO

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia ratunkowego, by zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy poszkodowanemu. Kierownik pociągu był cały we krwi. Został przewieziony do szpitala na badania, by sprawdzić czy nie ma innych urazów. - To wszystko jest jeszcze przedmiotem ustaleń - przekazuje Jabłoński.

Policjanci z komisariatu kolejowego zatrzymali 49-letniego napastnika.

- Nie wiadomo z jakich powodów tak agresywnie się zachował. Kończył się czas podróży, więc konduktorzy chcieli sprawdzić, czy pan miał przy sobie odpowiednie dokumenty i bilet, który uprawniałby go do tego przejazdu. Ten człowiek, nagle w przypływie wybuchu agresji zaczął uderzać pracownika kolei - mówi Jabłoński.

Wszystko nagrały kamery

Całość zdarzenia została zarejestrowana przez kamery pokładowe pojazdu szynowego. Materiał został zabezpieczony przez policję.

- Publikujemy to, aby pokazać z jaką agresją muszą się mierzyć funkcjonariusze - mówi Jabłonski i apeluje do pasażerów, którzy widzą podobne zachowania, by natychmaist dzwonili na policję. - Wtedy mamy większe szanse na zatrzymanie takiej osoby - wyjaśnia Jabłoński.

Zatrzymany 49-latek nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków.

- Zero tolerancji dla agresji wobec pracowników POLREGIO. Każdy atak na naszą załogę spotka się z natychmiastową i bezwzględną reakcją. Przypominamy: kolejarz na służbie korzysta z ochrony funkcjonariusza publicznego. Ktokolwiek podnosi na niego rękę, staje się przestępcą i poniesie za to najsurowsze konsekwencje prawne - komentuje zdarzenie Andrzej Pawłowski, prezes zarządu POLREGIO.

Atak w pociągu. Konduktor stracił dwa zęby Źródło zdjęcia: POLREGIO

Jest wniosek o areszt

Atak fizyczny, naruszenie nietykalności cielesnej lub znieważenie pracownika kolei na służbie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Grozi za nie nawet pięć lat więzienia.

Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki-Wschód złożyła do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu.