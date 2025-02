W 2015 roku władze Wrocławia wyrzuciły kilka romskich rodzin z koczowiska przy ulicy Paprotnej. Romowie zwrócili się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i wygrali sprawę. Magistrat przyznaje dziś, że decyzja sprzed dekady była błędem.

W 2015 roku na romskie koczowisko przy ul. Paprotnej we Wrocławiu wjechały koparki, po chwili wszystko zostało zrównane z ziemią. Gruz zmieszany z rzeczami prywatnymi, ubraniami, meblami, dziecięcymi zabawkami oraz dokumentami Romów - wywieziono na wysypisko.

- Nie mamy nic. Wszystko, co mieliśmy, mamy teraz na sobie - mówili nam wówczas Romowie z koczowiska.

Sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który po dziesięciu latach wydał wyrok.

Jak poinformowała w czwartek Agata Ferenc z Fundacji Ocalenie, Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że działanie miasta było niezgodne z artykułem 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i że Polska zapłaci Romom z tego tytułu rekompensatę.

Odpowiedź magistratu

W 2016 roku we Wrocławiu we współpracy z organizacjami pozarządowymi, takimi, jak "Dom pokoju" i fundacją "NOMADA" powstał program wspierający Romów. Wrocławski magistrat odniósł się do decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.