Auto rozbiło się na drzewie. "Na miejscu trzy osoby, kierowca prawdopodobnie uciekł"

Nieopodal miejscowości Wawelno na Opolszczyźnie, osobowe audi wypadło z drogi i z dużą siłą uderzyło w drzewo. Na miejscu wypadku służby ratunkowe zastały trzy osoby. Żadna z nich nie chciała się przyznać do kierowania samochodem. - Kierowca prawdopodobnie uciekł - mówi rzecznik straży pożarnej.

Zgłoszenie o wypadku służby otrzymały we wtorek po godzinie 17. W zdarzeniu uczestniczył jeden samochód. Z nieustalonych jak dotąd przyczyn wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

Po uderzeniu wypadł silnik

Na miejscu były karetki, lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ostatecznie okazało się, że nie było to konieczne. Do szpitala, ambulansem, przewieziono jedną osobę.

"Poszedł i już nie wrócił"

Kiedy na miejsce dotarli policjanci, zastali już tylko jednego mężczyznę, właściciela samochodu. Oświadczył, że to nie on siedział za kierownicą, tylko człowiek, któremu miał to auto sprzedać.