Użył magnesu, by zakłócić pracę tachografu. Możliwa utrata licencji firmy

Funkcjonariuszy Policji i Inspekcji Transportu Drogowego w trakcie kontroli ujawnili, że 27-letni kierowca w trakcie ustawowej przerwy, którą musi odbyć - postanowił odjechać z parkingu zakładu pracy na stację benzynową, przyczepiając magnes na impulsator skrzyni biegów. Do zdarzenia doszło w Wałbrzychu, do którego kierowca przyjechał z Gdańska. Teraz mężczyzna odpowie za popełnienie przestępstwa, a firma musi się liczyć z utratą licencji.

"27-latek w trakcie czynności procesowych przyznał, że sam zmanipulował działanie tachografu, używając do tego magnesu. Podczas wykonanej próby drogowej podejrzany zademonstrował, w jaki sposób dezaktywował prawidłowe działanie urządzeń pomiarowych" - podaje wałbrzyska policja.

Jak ustalili funkcjonariusze, po zdjęciu magnesu urządzenie zostało aktywowane, co skutkowało przywróceniem do rejestrowania wskazań w zakresie prędkości, dystansu przebytej drogi oraz aktywności kierowcy. Magnes został zabezpieczony przez mundurowych do sprawy.