Burmistrz Trzebnicy zatrzymany przez policję

Trzebnica (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Policja zatrzymała w czwartek burmistrza Trzebnicy (woj. dolnośląskie) Marka D. do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Opolu. Informację przekazała Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji. Burmistrz został zatrzymany rano i przewieziony do prokuratury. - Zatrzymanie przeprowadzono w ramach prowadzonego przez opolską prokuraturę postępowania - powiedziała Kaleta, zaznaczając, że szczegółowych informacji udziela już prokuratura.

Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu przekazał, że ma to związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w urzędzie oraz nieprawidłowego zarządzenia majątkiem samorządu.

Marek D. pełni funkcję burmistrza Trzebnicy od 2006 roku. O jego zatrzymaniu jako pierwsi poinformowali lokalni dziennikarze, m.in. "Nowa Gazeta Trzebnicka".