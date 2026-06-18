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Mieli ustalać warunki przetargów. 11 osób oskarżonych

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Źródło wideo: Paweł Szot/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: tvn24 | TVN24
Prokuratura w Świdnicy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 11 osobom podejrzanym o ustawianie przetargów przy inwestycjach związanych z odpadami. Śledczy ustalili, że działania te mogły ograniczać konkurencję i doprowadzić do wyłudzenia milionowych dotacji.

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 11 osobom, którym zarzucono m. in. zmowę przetargową. Mieli to robić w celu wyeliminowania konkurencji przy inwestycji związanych z budową urządzeń do sortowania odpadów dla spółek komunalnych.

Pierwsze zatrzymania miały miejsce w maju 2025 roku - wtedy zatrzymano siedem osób. Ostatecznie zarzuty postawiono jedenastu osobom.

Śledztwo w sprawie zmów przetargowych

Według prokuratury, dwóch pracowników firmy zajmującej się dostawą i montażem linii sortujących odpady miało współpracować z przedstawicielami spółek komunalnych m.in. z Wałbrzycha, Bielska-Białej, Płońska i Wierzawic. Jak ustalili śledczy, mieli oni wspólnie ustalać warunki przetargów w taki sposób, aby wygrywała jedna, konkretnie wskazana firma.

Śledczy ustalili, że spotkania odbywały się m.in. podczas targów branżowych, konferencji, a także w hotelach.

"Spółka wykonawcza miała uczestniczyć w projektowaniu linii sortowni odpadów już na etapie planowania inwestycji, przygotowując rozwiązania technologiczne i warunki przyszłych zamówień. Następnie opisy przetargów miały być formułowane w sposób faworyzujący tę spółkę i ograniczający udział konkurencji. W efekcie dofinansowanie oraz przetargi dotyczyły instalacji zaprojektowanych wcześniej przez wykonawcę, który pozostawał jedynym realnym oferentem. Inni potencjalni oferenci nie mieli możliwości dostosowania swoich ofert do spełnienia wymogów przetargów i rezygnowali z udziału" - informuje Prokuratura Okręgowa w Świdnicy.

Otrzymali ponad 37 milionów złotych dofinansowania

Prokuratura wskazuje również, że w związku z tymi inwestycjami spółki komunalne otrzymywały dofinansowanie z funduszy unijnych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zdaniem śledczych środki te zostały pozyskane nieprawidłowo. Łączna kwota takich dofinansowań, która może podlegać zwrotowi, to ponad 37 milionów złotych.

Pozostałe dziewięć oskarżonych osób to pracownicy lub przedstawiciele spółek komunalnych. Oprócz udziału w zmowach przetargowych zarzucono im także wyrządzenie znacznej szkody majątkowej oraz składanie fałszywych oświadczeń. Mieli oni zatajać swoje powiązania z firmą wykonawczą.

Sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Świdnicy.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ŚwidnicaDolnośląskieSądOdpady
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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