W piątek nadbrygadier Michał Kamieniecki, szef sztabów kryzysowych w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim zaapelował do mieszkańców o niewchodzenie do oznakowanych zakazem wejścia budynków. W tej chwili z użytkowania wyłączono aż 140 obiektów.

- Chciałem ważny apel wystosować. Mam obecnie 140 obiektów, które zostały wyłączone z użytkowania. Te obiekty są otaśmowane albo oznaczone odpowiednimi tablicami lub mają napis zakaz wejścia. Jeszcze raz proszę, żeby mieszkańcy i użytkownicy tych obiektów nie wchodzili do nich i nie prowadzili prac porządkowych. To, że ten budynek stoi dwa tygodnie, nie znaczy, że za godzinę nie ulegnie zniszczeniu - apeluje nadbrygadier Michał Kamieniecki szef sztabów kryzysowych w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim.

W czwartek policja interweniowała w jednym z zalanych mieszkań w Stroniu Śląskim, gdzie lokatorzy prowadzili prace porządkowe. - Straciliście często mienie, natomiast nie dopuszczajcie do tego, żeby stracić życie. To wszystko, co uległo zniszczeniu, można odbudować, natomiast życie nie zostanie zwrócone, dlatego bardzo proszę - stosujcie się do apeli wydawanych przez służby - dodaje.