Wrocław Strzelił z siedmiu metrów do policjantów Piotr Krysztofiak |

35-latek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia Źródło wideo: Policja Dolnośląska Źródło zdj. gł.: Dolnośląska Policja

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Do zdarzenia doszło 17 czerwca na terenie powiatu średzkiego. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej zostali skierowani do interwencji wobec mężczyzny, który miał strzelać z broni palnej.

35-latek strzelił w kierunku policjantów

Jak informuje komisarz Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji, po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali agresywnego 35-latka, który znajdował się pod wpływem alkoholu i posługiwał się bronią czarnoprochową. - W trakcie prowadzonych czynności sytuacja gwałtownie eskalowała. Mężczyzna z odległości około siedmiu metrów wycelował broń i strzelił w kierunku policjantów. Szybko został obezwładniony i zatrzymany - relacjonuje policjant.

35-latek strzelał z broni czarnoprochowej Źródło zdjęcia: Dolnośląska Policja

35-latek usłyszał zarzuty, między innymi usiłowania zabójstwa. Na wniosek prokuratury, sąd aresztował go tymczasowo. Śledczy wyjaśniają między innymi pochodzenie zabezpieczonej broni, amunicji oraz prochu, a także to, czy ich posiadanie przez 35-latka było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

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