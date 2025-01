Postrzelił i skrępował wujka, sąsiada zastrzelił. Znaleźli jego ciało, miał przy sobie rewolwer

Podczas akcji przeciwpożarowej w Skale (Dolnośląskie) strażacy znaleźli skrępowanego mężczyznę z raną postrzałową. Okazało się, że sprawca ukrywał się wciąż na posesji. Do akcji wkroczyli kontrterroryści. Po wejściu do budynku znaleźli dwa ciała - sprawcy i jego sąsiada.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 30 grudnia 2024 r. Straż pożarna w Jaworze dostała informację o pożarze gospodarstwa w Skale w powiecie jaworskim. Podczas akcji strażacy znaleźli przed budynkiem rannego 69-letniego mężczyznę przywiązanego do krzesła. Miał rany postrzałowe w obrębie klatki piersiowej.

- Oprócz pożaru doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym – przekazał wówczas asp. szt. Łukasz Dutkowiak z KWP we Wrocławiu. - Mogło dojść do sytuacji niebezpiecznej dla innych osób, dlatego zadysponowano między innymi pododdział kontrterrorystyczny z Wrocławia - dodał.