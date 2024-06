Dwie bójki i podpalenie aut. Policja szuka świadków

Najpierw Gruzini pobili Polaków, później Polacy napadli na Gruzinów. Doszło też do podpalenia samochodów na jednym z parkingów w Siechnicach. Jak ustaliła policja, te spawy mogą być powiązane.

Do zdarzenia doszło 21 maja w Siechnicach pod Wrocławiem. Najpierw policjanci otrzymali zgłoszenie, że doszło do bójki pomiędzy kilkunastoma mężczyznami. Wtedy też do sieci trafił filmik, na którym widać, jak siedmiu mężczyzn kopie jednego, leżącego na ziemi. W tle widać jeszcze jedną grupę około sześciu mężczyzn, którzy kopią innego leżącego na ziemi. W pewnym momencie podjeżdża rowerzysta w białej koszulce i czapce, który odpycha bijących od osób poszkodowanych. Grupa kilkunastu osób się rozchodzi.