Wrocław

Uciekał traktorem i staranował radiowóz

Zniszczony radiowóz
Do zdarzenia doszło w powiecie wrocławskim
Źródło: Google Maps
Rutynowy patrol dzielnicowych z gminy Radwanice przerodził się w pościg zakończony zderzeniem z radiowozem. 68-letni kierowca traktora, który poruszał się bez tablic rejestracyjnych i świateł, nie zatrzymał się do kontroli, a podczas ucieczki staranował policyjny samochód. Po wszystkim próbował ukryć się w pobliskiej miejscowości, gdzie został zatrzymany.

Dzielnicowi patrolujący teren gminy Radwanice zauważyli na drodze publicznej traktor z przyczepą pozbawiony tablic rejestracyjnych i tylnego oświetlenia.

Policjanci dali kierowcy sygnały do zatrzymania. Mężczyzna jednak zignorował polecenia funkcjonariuszy i kontynuował jazdę. Gdy mundurowi zrównali się z traktorem i próbowali nakazać zatrzymanie, kierowca skręcił w polną drogę, zatrzymał się, a następnie - w momencie gdy policjant podchodził do pojazdu - gwałtownie ruszył i ponownie podjął ucieczkę.

Traktorem staranował radiowóz

Po kilkuset metrach traktor zatrzymał się po raz kolejny, po czym jego kierowca wrzucił bieg wsteczny i staranował radiowóz, pchając go jeszcze przez kilka metrów i obracając w poprzek drogi. Policjanci zdołali opuścić uszkodzony pojazd i ruszyli w pieszy pościg. Wkrótce dotarli do pobliskiej miejscowości, gdzie odnaleźli 68-letniego traktorzystę oraz ukryty za jedną z posesji pojazd.

Kierowca traktora staranował radiowóz
Źródło: KPP w Polkowicach

Okazało się, że mężczyzna był trzeźwy, jednak zarówno traktor, jak i przyczepa nie były dopuszczone do ruchu - nie posiadały rejestracji ani obowiązkowego ubezpieczenia OC.

68-latek został zatrzymany. Odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi kara do pięciu lat więzienia. Będzie musiał również pokryć koszty wyrządzonych szkód oraz zapłacić wysoką karę za brak ubezpieczenia pojazdów.

Źródło: KPP w Polkowicach
Opracowanie Martyna Sokołowska /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Polkowicach

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica