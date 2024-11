Od wrześniowej powodzi minęły już dwa miesiące. Mimo to wielu powodzian wciąż czeka na wypłatę zasiłku na remont lub odbudowę. Mowa tu o świadczeniach w wysokości do 100 i do 200 tysięcy złotych. Od kilku dni informujemy o problemach, z którymi borykają się poszkodowane w powodzi samorząd y. Wojewodowie i minister do spraw odbudowy deklarują, że ten proces przyspieszy.

- Robimy wszystko, aby jak najszybciej tereny popowodziowe wróciły do stanu sprzed powodzi czy nawet lepszego – powiedział w poniedziałek rano w RMF24 minister do spraw odbudowy Marcin Kierwiński. Dodał, że ponad 300 mln zł wsparcia zostało wypłaconych. - Wiem, że nie jest to proces wystarczający, w ubiegłym tygodniu wraz z ministrem Tomaszem Siemoniakiem rozmawialiśmy z wojewodami, którzy dostali polecenie, aby proces wypłat przyspieszyć. Tempo wypłat jest niewystarczające – stwierdził Kierwiński. Podkreślił, że powodem wolnego tempa wypłat jest m.in. to, że w wielu miejscach musiały działać komisje gminne, które szacowały straty. Dopiero po ich oszacowaniu możliwa była wypłata środków. - W ciągu najbliższych godzin powinno zostać wypłacone dodatkowe 100 mln zł, czyli ponad tysiąc osób powinno uzyskać świadczenie w wysokości do 200 tys. zł – powiedział Kierwiński.