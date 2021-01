Po 76 latach odnaleziono pomnik Bismarcka. Odkopano go na budowie w Opolu

Odkrycie na budowie

- Zostałyśmy z kierownik działu archeologicznego Ewą Matuszczyk powiadomione, że na budowie odkryto betonowy, a jak się później okazało, granitowy słup. W pierwszej chwili nie wiedziałyśmy do końca, co to jest. Po powrocie do domu zaczęłyśmy grzebać w internecie. Obiekt ma bardzo charakterystyczny kształt – walec z prostokątną wnęką. Jeszcze tego samego dnia Ewa znalazła archiwalne zdjęcia. Szybko odkryłyśmy, że był to postument Bismarcka – przyznaje Elwira Holc, kustosz Muzeum Śląska Opolskiego.