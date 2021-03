Chcieli uniknąć zatrzymania, przed policjantami schowali się w stosie liści

Dwóch mężczyzn zostało przyłapanych na kradzieży i uciekło, zanim na miejscu pojawili się stróże prawa. Ci znaleźli podejrzanych ukrytych w stosie liści. 24- i 38-latkowi grozi do pięciu lat więzienia.

Do kradzieży w opuszczonych pomieszczeniach biurowych doszło na terenie gminy Olszanka. Z informacji przekazanej policji wynikało, że dwóch mężczyzn wynosiło stamtąd metalowe elementy. - Właściciel obiektu powiedział interweniującym funkcjonariuszom, że mężczyźni spłoszyli się na jego widok. Na miejscu zostawili przygotowane do kradzieży przedmioty - relacjonuje Patrycja Kaszuba z policji w Brzegu.