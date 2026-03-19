Nie mogła wydostać się z samochodu, musieli wybić szybę. Nagranie

Zdarzenie drogowe na rondzie w Oleśnicy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do służb wpłynęło zgłoszenie o kolizji na jednym z rond w Oleśnicy. Samochód osobowy uderzył w znak drogowy.

Jak poinformowała policja, przyczyną było zasłabnięcie kierującej pojazdem. Po tym zdarzeniu 50-letnia kobieta nie mogła się wydostać z auta, ponieważ drzwi zostały zablokowane.

- Policjanci, widząc realne zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, podjęli szybką i zdecydowaną decyzję o siłowym dostaniu się do wnętrza pojazdu. Wybili tylną szybę samochodu, co umożliwiło im dostęp do poszkodowanej - podała młodszy aspirant Karolina Walczak z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

Źródło: KWP we Wrocławiu

Policjanci monitorowali stan zdrowia poszkodowanej do czasu przybycia karetki pogotowia. Kobieta została następnie przewieziona do szpitala na badania.

- Warto też podkreślić właściwą postawę świadków zdarzenia, którzy nie pozostali obojętni i natychmiast podjęli próbę udzielenia pomocy - dodała policjantka.

Opracował Michał Malinowski /tok

OGLĄDAJ: TVN24 HD