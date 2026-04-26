Pseudokibice szykowali się do bójki. 14 osób zatrzymanych
Do policyjnej interwencji doszło w sobotę, 25 kwietnia o godz. 16 w trakcie meczu IV ligi pomiędzy Moto Jelcz Oława a Górnikiem Wałbrzych, rozegranego na stadionie OCKF w Oławie.
Choć kibice drużyny przyjezdnej nie mieli zgody na udział w meczu, część sympatyków Górnika Wałbrzych pojawiła się w Oławie.
"Do niebezpiecznej sytuacji doszło na ul. 3 Maja, gdzie grupa chuliganów uważających się za kibiców, próbowała doprowadzić do konfrontacji z innymi pseudokibicami" - informuje oławska policja.
Nie doszło do starcia, zatrzymano 14 osób
Na miejscu interweniowali funkcjonariusze, którzy nie dopuścili do starcia i eskalacji agresji. Nikt nie odniósł obrażeń.
W związku ze zdarzeniem wrocławscy oraz legniccy policjanci zatrzymali 14 osób m.in. za niestosowanie się do pleceń funkcjonariuszy oraz odmowę podania danych osobowych.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Oława