Wrocław Pseudokibice szykowali się do bójki. 14 osób zatrzymanych

Do zdarzenia doszło w Oławie Źródło: Google Earth

Do policyjnej interwencji doszło w sobotę, 25 kwietnia o godz. 16 w trakcie meczu IV ligi pomiędzy Moto Jelcz Oława a Górnikiem Wałbrzych, rozegranego na stadionie OCKF w Oławie.

Choć kibice drużyny przyjezdnej nie mieli zgody na udział w meczu, część sympatyków Górnika Wałbrzych pojawiła się w Oławie.

"Do niebezpiecznej sytuacji doszło na ul. 3 Maja, gdzie grupa chuliganów uważających się za kibiców, próbowała doprowadzić do konfrontacji z innymi pseudokibicami" - informuje oławska policja.

Policja zatrzymała pseudokibiców w Oławie Źródło: Policja Oława

Nie doszło do starcia, zatrzymano 14 osób

Na miejscu interweniowali funkcjonariusze, którzy nie dopuścili do starcia i eskalacji agresji. Nikt nie odniósł obrażeń.

W związku ze zdarzeniem wrocławscy oraz legniccy policjanci zatrzymali 14 osób m.in. za niestosowanie się do pleceń funkcjonariuszy oraz odmowę podania danych osobowych.

Nie doszło do starcia, zatrzymano 14 pseudokibiców Źródło: Policja Oława

