Dwukrotnie okradł seniora. 46-latek zatrzymany
Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Nowej Rudy.
"Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że w czasie przemieszczania się po mieście podszedł do niego mężczyzna, który wykorzystując sytuację oraz ograniczone możliwości ruchowe 75-letniego pokrzywdzonego, zabrał mu saszetkę z pieniędzmi. Łączna wartość utraconego mienia wyniosła 2250 złotych" - informuje policja w Kluczborku.
Policjanci przeanalizowali zebrany materiał, odtworzyli przebieg zdarzenia i sprawdzili kolejne tropy. W efekcie zatrzymali 46-letniego mężczyznę.
Senior stracił pieniądze na nowy wózek
Funkcjonariusze ustalili również, że zatrzymany może mieć związek z podobnym zdarzeniem z lipca tego roku. Jego ofiarą był ten sam 75-letni mieszkaniec Nowej Rudy. Według ustaleń śledczych, sprawca wyrwał wtedy seniorowi saszetkę, w której znajdowało się 2500 złotych. Jak się okazało, były to pieniądze z kredytu bankowego, który pokrzywdzony przeznaczył na zakup nowego wózka inwalidzkiego.
Usłyszał zarzuty
46-latek usłyszał zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej. Śledczy ustalili również, że podejrzany miał dopuścić się obu przestępstw w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.
Za kradzież szczególnie zuchwałą grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Ze względu na działanie w warunkach recydywy 46-latek może jednak usłyszeć surowszy wyrok - grozi mu kara nawet do 12 lat.