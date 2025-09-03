Wypełnił wózek i wyszedł bez płacenia

Złodziej wyniósł ze sklepu towar za ponad 1600 zł Źródło: KPP w Miliczu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 września, po godzinie 19 w Miliczu. Dzielnicowi na terenie miasta zauważyli dobrze już im znanego z licznych kradzieży 31-latka, który pchał wózek sklepowy wypełniony towarem.

"Gdy podjechali do mężczyzny, ten porzucił wózek, przeskoczył szkolne ogrodzenie i próbował uciec w stronę pobliskich zabudowań. Dzielnicowi natychmiast pobiegli za nim i po krótkim pościgu zatrzymali 31-latka" - informuje policja w Miliczu.

Ukradł towar za ponad 1600 zł

Jak ustalili policjanci, mężczyzna chwilę przed zatrzymaniem ukradł z pobliskiego dyskontu 17 opakowań kapsułek do prania różnych firm o łącznej wartości przekraczającej kwotę 1100 złotych oraz wózek sklepowy wyceniony na 500 złotych.

W chwili zatrzymania 31-latek był pod wpływem alkoholu, miał w organizmie 1,8 promila.

Towar w całości wrócił do sklepu, natomiast 31-latek trafił do celi policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzut popełnienia kolejnej już w ostatnim czasie kradzieży sklepowej.