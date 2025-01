Mieszkańcy miejscowości Wawrzeńczyce, Stróża i Ujów z trudem dostają się do Mietkowa, po tym, jak wrześniowa powódź zerwała most położony na rzece Strzegomka. W Mietkowie są szkoły, urzędy oraz kluczowa dla mieszkańców stacja kolejowa, która umożliwia dojazd do Wrocławia. Na wysokości stacji powstał prowizoryczny most.

- Nie korzystam z tej kładki, bo jeżdżę o piątej rano, po ciemku to się ciężko przechodzi. Jeździmy z kolegą do pracy do kolejnej stacji, do Kątów Wrocławskich. Jedziemy tam i wracamy samochodem. To jest 14 kilometrów w jedną stronę, zamiast czterech kilometrów do stacji - opowiada Adam Wiśniewski z Ujowa.