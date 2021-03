Wysadzili bankomat, grozili bronią świadkowi. W sklepie z fajerwerkami wybuchł pożar

Wszystko rozegrało się we wtorek po godzinie 2 w nocy w Międzyborzu (woj. dolnośląskie). - Obudziłem się, jak nastąpił wybuch - mówi Jan Pańszczyszyn, jeden z mieszkańców. Był przekonany, ze doszło do wypadku samochodowego. - Ale jak wstałem i wyjrzałem za okno, to wiedziałem, że to napad na bankomat - tłumaczy.