Na dach zabrakło farby. Policjanci "przecierali oczy ze zdumienia"

Barbara Skrzypek była wezwana w charakterze świadka, zeznawała. Gdyby było tak, jak mówi Jarosław Kaczyński, to w czwartek rano byłaby konferencja i byłoby mówione o błędach prokuratury - mówił w "Kawie na ławę" Tomasz Trela (Lewica). Odniósł się do śmierci Barbary Skrzypek - współpracowniczki prezesa PiS i członkini zarządu spółki Srebrna - którą politycy PiS starają się powiązać z jej przesłuchaniem kilka dni wcześniej. Europoseł Dariusz Joński (KO) wskazywał, że na koniec przesłuchania "podpisuje się protokół" i można tam wpisać zastrzeżenia do czynności. Jak podkreślił, Skrzypek "nie wpisała żadnych". Marcin Horała (PiS) podnosił kwestię decyzji o niedopuszczeniu adwokata do przesłuchania, co jednakże jest dopuszczalne przez prawo.