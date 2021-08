Strzelił do policjantów z Lubina. 20-latek aresztowany

Na jednym z osiedli w Lubinie (Dolnośląskie) 20-latek oddał strzał z broni pneumatycznej w kierunku interweniujących policjantów. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Sąd aresztował go na dwa miesiące.

Jak informuje policja do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 sierpnia. To właśnie wtedy funkcjonariusze zostali wezwani w rejon osiedla Przylesie, gdzie - jak zgłosili tamtejsi mieszkańcy - grupa osób zakłócała im sen poprzez głośne zachowywanie się. Patrol pojechał we wskazane miejsce.