Zignorowała czerwone światło, doszło do zderzenia. Nagranie

Zderzenie samochodów w Legnicy

Na jednym ze skrzyżowań w Legnicy kierująca zignorowała czerwone światło, doprowadzając do kolizji. Nikomu nic się nie stało. Kobieta tłumaczyła się zagapieniem. Została ukarana mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło w sobotę (12 kwietnia) tuż przed godziną 19 na skrzyżowaniu ulicy Zachodniej z Borsuczą w Legnicy.

- Kobieta kierująca samochodem marki Ford wjechała na skrzyżowanie, mimo że sygnalizator nadawał czerwone światło. W wyniku tego zdarzenia doszło do zderzenia z dwoma innymi pojazdami oraz uszkodzenia znaków drogowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale strach pomyśleć, jak by się to skończyło, gdyby przez przejście dla pieszych ktoś przechodził - przekazała młodszy aspirant Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Zderzenie samochodów w Legnicy Źródło: KMP w Legnicy

Kobieta tłumaczyła swoje zachowanie zagapieniem. Stwierdził, że nie zauważyła czerwonego światła.

Policjanci ukarali ją mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych i 15 punktami.