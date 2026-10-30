Wrocław Werbowali kierowców, pomagali migrantom przekraczać granicę Oprac. Svitlana Kucherenko |

28.11.2021 | Z Turcji przez Białoruś do UE. Tak wygląda szlak migrantów sprowadzanych przez Łukaszenkę (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło wideo: Dariusz Łapiński | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

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Jak przekazał w piątek w komunikacie rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Paweł Biskupik, dwaj obywatele Ukrainy odpowiedzą za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy przez cudzoziemców przybywających z terytorium Litwy i Białorusi.

"Ich zadaniem było pozyskiwanie i koordynowanie kierowców, którzy mieli przewozić migrantów w rejon polsko-niemieckiej oraz polsko-czeskiej granicy. Stamtąd cudzoziemcy mieli trafiać do krajów Europy Zachodniej"- przekazał funkcjonariusz.

Mieli przewozić migrantów w kierunku zachodniej Europy Źródło zdjęcia: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Mieli przewozić migrantów w kierunku zachodniej Europy

Według ustaleń śledztwa, w ten sposób mieli w 2025 roku zorganizować nielegalne przekroczenie granicy co najmniej kilku cudzoziemcom, między innymi obywatelom Etiopii i Erytrei.

Biskupik poinformował, że mężczyznom zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupy przestępczej postawili śledczy z legnickiej prokuratury, a do Sądu Okręgowego w Legnicy trafił już akt oskarżenia. Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.

Dwaj obywatele Ukrainy oskarżeni o przemyt migrantów Źródło zdjęcia: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

W tej samej sprawie zarzuty usłyszało wcześniej dwóch obywateli Mołdawii. Wątek ich udziału w procederze jest przedmiotem odrębnego postępowania.