Werbowali kierowców, pomagali migrantom przekraczać granicę
Jak przekazał w piątek w komunikacie rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Paweł Biskupik, dwaj obywatele Ukrainy odpowiedzą za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy przez cudzoziemców przybywających z terytorium Litwy i Białorusi.
"Ich zadaniem było pozyskiwanie i koordynowanie kierowców, którzy mieli przewozić migrantów w rejon polsko-niemieckiej oraz polsko-czeskiej granicy. Stamtąd cudzoziemcy mieli trafiać do krajów Europy Zachodniej"- przekazał funkcjonariusz.
Mieli przewozić migrantów w kierunku zachodniej Europy
Według ustaleń śledztwa, w ten sposób mieli w 2025 roku zorganizować nielegalne przekroczenie granicy co najmniej kilku cudzoziemcom, między innymi obywatelom Etiopii i Erytrei.
Biskupik poinformował, że mężczyznom zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupy przestępczej postawili śledczy z legnickiej prokuratury, a do Sądu Okręgowego w Legnicy trafił już akt oskarżenia. Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.
W tej samej sprawie zarzuty usłyszało wcześniej dwóch obywateli Mołdawii. Wątek ich udziału w procederze jest przedmiotem odrębnego postępowania.