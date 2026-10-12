Kobieta zginęła od ciosów ostrym narzędziem
W niedzielę, około godziny 17, za pośrednictwem serwisu Kontakt24 otrzymaliśmy informację o śmierci kobiety w wyniku ataku ostrym narzędziem w Legnicy (woj. dolnośląskie).
Informacje zweryfikowaliśmy w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy, która potwierdziła, że zgłoszenie o wpłynęło około godziny 14.
- Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, ale w wyniku podjętych działań został zatrzymany przez policjantów - przekazała asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
Policjanci zabezpieczyli ślady. Sprawą zajmuje się obecnie Prokuratura Okręgowa w Legnicy.
Źródło: tvn24.pl, Kontakt24