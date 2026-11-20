Handlowali podrobionymi lekami. 21-latka i 35-latek z zarzutami
Działania były prowadzone w pięciu lokalizacjach na terenie kilku województw. Jak przekazała nadkomisarz Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, preparaty były oferowane przez internet i przesyłkami kurierskimi docierały do odbiorców w Polsce oraz za granicą. W ramach działalności nadano kilka tysięcy przesyłek.
Trzy tysiące ampułek
Podczas przeszukań mieszkań znaleziono blisko trzy tysiące ampułek podrobionych preparatów do iniekcji, 112 przesyłek kurierskich przygotowanych do wysyłki, telefony, sprzęt komputerowy oraz dokumentację. Szacunkowa wartość rynkowa przejętych produktów wynosi około miliona złotych.
Mężczyzna i kobieta usłyszeli zarzuty odpłatnego udostępniania sfałszowanych produktów leczniczych za co grozi kara do pięciu lat więzienia. Policja planuje uzupełnienie zarzutów i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
Ostrzegają przed stosowaniem
Policjanci wyjaśnili, że znalezione preparaty miały oddziaływać między innymi na gospodarkę hormonalną, poziom glukozy we krwi oraz pigmentację skóry. Ostrzegli, że ich stosowanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia, ponieważ nie ma pewności co do ich składu, warunków produkcji i przechowywania. Nieznane są skutki uboczne.
Zaapelowali o ostrożność przy zakupie produktów farmaceutycznych, zwłaszcza w internecie. Zwrócili uwagę, że niska cena, zapewnienia sprzedawcy czy wygląd opakowania nie gwarantują oryginalności ani bezpieczeństwa preparatu.
W działaniach uczestniczyli żołnierze Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Jeleniej Górze oraz przedstawiciel Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).